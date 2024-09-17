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Эксперты оценили шансы «Баварии» стартовать в Лиге чемпионов с победы

Эксперты оценили шансы «Баварии» стартовать в Лиге чемпионов с победы
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17 сентября стартует 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей «Бавария» будет принимать на стадионе «Арена Мюнхен» загребское «Динамо». Начало встречи – в 22:00 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами мюнхенцев и предлагают поставить на победу «Баварии» с коэффициентом 1.15, что составляет около 86% вероятности. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1150 рублей.

Шансы загребского «Динамо» оценили в 18.0 (5%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 10.50 (9%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 3.30. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.07.

Разгромная победа «Баварии» идёт с коэффициентом 2.10. Если «Динамо» не проиграет, зайдёт коэффициент 6.80.

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