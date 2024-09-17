ЦСКА — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.85.

Последние два матча армейцы проиграли. Сначала они уступили «Торпедо» (3:4 ОТ). Причём красно-синие вели со счётом 3:1, но за 10 минут до конца основного времени пропустили две шайбы. И, наконец, ЦСКА проиграл «Северстали» (2:4). Вновь армейцы отдали третий период, пропустив две шайбы. Нужно сказать, что череповчане и нижегородцы добыли победы на характере. Почему это становится проблемой для обновлённых красно-синих? Пытаясь построить атакующую команду, не стоит забывать о защите.

У «Динамо» ситуация похожая. Оно тоже проиграло три из пяти матчей в новом сезоне. Бело-голубые потерпели поражения от «Куньлуня» (1:3), «Лады» (3:6) и «Спартака» (2:4). Обыграли подопечные Алексея Кудашова «Северсталь» (3:1) и в последней встрече — минское «Динамо» (6:3).

Основной костяк в межсезонье удалось сохранить. Гусев, Уил и Пакетт в прошлом сезоне были одной из самых результативных троек в КХЛ. Но Кудашов проводит эксперименты, постоянно пересобирает звенья, меняет местами хоккеистов и привносит новизну. Выглядит очень интересно. Никита набрал пока только четыре очка по системе «гол+пас».

Однако возглавляют гонку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты отнюдь не «Динамо», а ЦСКА. Абрамов, Соркин и Полтапов являются лидерами. На счету 26-летнего Виталия уже 11 очков. У Максима и Прохора — по девять.

Почти наверняка нас ожидает результативное московское дерби. Все пять матчей армейцев в этом сезоне заканчивались минимум шестью голами, три последние встречи бело-голубых были такими же. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 1.85. Такой хоккей нам нравится!