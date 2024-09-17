Букмекеры назвали шансы мадридского «Реала» в первом матче Лиги чемпионов

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17 сентября в матче 1-го тура Лиги чемпионов сойдутся испанский «Реал» и немецкий «Штутгарт». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.31, что приблизительно равно 76% вероятности.

Победа «Штутгарта» представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 9.70 — это лишь 10% вероятности. Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий (6.50, около 14%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в Испании получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — лишь коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.