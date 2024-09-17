«Реал» Мадрид — «Штутгарт»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Реал» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.80.

Важно, что мадридцам в Лиге чемпионов предстоит стартовать с домашней игры. «Штутгарт» сейчас вполне можно сравнить с «Сосьедадом». В прошлом сезоне немецкий клуб занял второе место в чемпионате Германии, опередив мюнхенскую «Баварию». В нынешнем сезоне старается держать планку. Хотя после некоторых изменений в составе делать это непросто.

Новый розыгрыш Бундеслиги «швабы» начали с поражения от «Фрайбурга» (1:3). Дальше были крупная победа в Кубке Германии и сверхрезультативная ничья с «Майнцем» (3:3) в Бундеслиге. Закрепить форму на прошедших выходных получилось благодаря победе над мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:1). То есть международную паузу использовали с умом.

Показательно здесь то, что в каждом матче футболисты «Штутгарта» непременно забивали. Но где «Майнц», а где — «Реал»? Согласен! Однако мадридцы пока далеки от идеальной версии себя. Для них прошлый сезон был очень долгим, а потому игроки только набирают обороты. Так что у гостей на «Сантьяго Бернабеу» будут шансы отличиться.

И всё же в качестве ставки можно рассмотреть победу «Реала» с форой (-1.5). Дело в том, что на своём поле мадридский клуб хорош в любое время и почти в любом состоянии. Такой вариант заходил во множестве домашних игр прошлого сезона с разного уровня оппонентами. Сейчас команда разгоняется, а «Штутгарт» при всех своих достижениях в атаке слишком много пропускает.

Ещё один интересный вариант — это гол Килиана Мбаппе. В последних играх нападающий забивает регулярно, а на Лигу чемпионов настроится по-особому. В «ПСЖ» у него получалось много забивать в еврокубках, даже когда парижский клуб проводил не так много встреч. Состояние и настроение у француза должны быть хорошими.