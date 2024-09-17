Букмекеры предсказали точный счёт матча «Милан» — «Ливерпуль»

17 сентября в матче 1-го тура Лиги чемпионов сойдутся итальянский «Милан» и английский «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.00, что можно представить как 50% вероятности.

Вероятность победы «Милана» оценена в 4.05 (24%), ничья идёт за 3.83 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Наиболее вероятный результат — ничья 1:1 (6.90). На победу «Ливерпуля» 2:1 дают 8.60, ничья 2:2 доступна за 9.30.

Чуть ниже оценивается вероятность победы «Ливерпуля» со счётом 1:0 (10.0).