«Зенит» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Рубин» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 3 за 1.75.

«Кубок России, 4-й тур. И начнём с группы D, где единоличный лидер «Зенит» после поражения от «Акрона» в серии пенальти дома будет принимать «Рубин». «Рубин» идёт вторым в этой группе с шестью очками. И, учитывая, что две команды напрямую выходят по Пути РПЛ, я думаю, что непростой матч ждёт «Зенит». Понятно, что будет очень много изменений. Понятно, что будет много перестановок. Соболев наверняка опять сыграет в стартовом составе, чтобы быстрее набирал форму. «Зенит» играет дома. Но я сильно сомневаюсь, что этот матч вызовет какой-то повышенный интерес в Петербурге.

И те и другие мало пропускают. «Рубин» пропустил только один гол пока в Кубке России, и как раз от «Зенита», проиграв дома 0:1. А «Зенит» пропустил один от «Акрона» в матче в Самаре с пенальти. Я думаю, что игра получится очень плотной, тесной, как и в Казани, без большого количества моментов. «Рубин» знает, как играет «Зенит», знает, как нейтрализовать сильные стороны «Зенита». И петербуржцам будет, мне кажется, непросто в этом матче.

Мой прогноз – «тотал меньше 3» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».