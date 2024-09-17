«Зенит» — «Рубин»: прогноз Романа Гутцайта на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 4.5 за 1.69.

«Кубок России – время для ротации. «Зенит», у которого по сути есть два сильных состава, точно ожидают большие изменения по сравнению с последним матчем в РПЛ с ЦСКА. Да и тренер «Рубина» Рашид Рахимов, вероятно, позволит себе прибегнуть к ротации. Всё-таки против «Зенита» на «Газпром Арене» объективно будет сложно, а впереди – матч с ЦСКА в чемпионате. Год назад, после возвращения в РПЛ, была цель сохранить прописку. Но сейчас, когда клуб усилился и достойно провёл прошлый сезон, очевидно, что перед Рахимовым стоят более серьёзные задачи. У «Рубина» непростой старт сезона и два поражения подряд в последних матчах. Мирлинд Даку не забивает с августа, хотя имеет много моментов в каждой игре – тренер «Рубина» регулярно подчёркивает проблему команды с реализацией. Ну а в Кубке России в гостевых матчах «Рубин» в принципе забивает крайне мало: в четырёх играх с начала прошлого сезона – всего два мяча.

В этом прогнозе буду отталкиваться от «Зенита». Он играет дома, и лично у меня нет сомнений, что петербуржцы победят, но думаю, что много мячей мы не увидим. «Зенит» в Кубке, как и «Рубин», в целом не богат на голы: за девять матчей в 2024 году он лишь раз забил больше двух мячей», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».