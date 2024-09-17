Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Рубин»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

«Зенит» — «Рубин»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.95.

«Обсудим матч Кубка России, в котором «Зенит» примет «Рубин». У питерцев в активе семь очков, а у «Рубина» — шесть. Чтобы снять все вопросы относительно выхода в плей-офф, «Зениту» надо побеждать.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что питерцы выиграют этот матч, тем более что подбор игроков очень сильный. Добавился Лусиано, который забивает в каждой игре. Подписали Соболева, которому надо проявлять себя. В Кубке, где обычно проводится большая ротация, качество скамейки запасных играет большую роль.

У «Рубина» большие проблемы. В недавнем матче он уступил принципиальному сопернику, а капитан команды пока вне игры, что очень негативно сказывается на продуктивности казанцев. Наверняка пока ставка на РПЛ, где надо поправлять дела, то есть будет большая ротация. Запасные «Рубина» всё же не такого уровня, как у «Зенита».

Кроме того, «Зенит» наверняка помнит болезненное поражение от «Рубина» в первом круге и наверняка захочет реваншироваться.

На эту игру я дам два прогноза. Первый — победа «Зенита» с форой (-1,5), а второй прогноз — тотал «Зенита» больше двух голов. Запасные питерцев наверняка будут максимально пытаться доказать, что достойны играть в основном составе. У «Зенита» не должно быть проблем в этом матче», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Зенит» — «Рубин». У Семака дела явно лучше, чем у Рахимова
«Зенит» — «Рубин». У Семака дела явно лучше, чем у Рахимова
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android