«Зенит» — «Рубин»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.95.

«Обсудим матч Кубка России, в котором «Зенит» примет «Рубин». У питерцев в активе семь очков, а у «Рубина» — шесть. Чтобы снять все вопросы относительно выхода в плей-офф, «Зениту» надо побеждать.

Думаю, что питерцы выиграют этот матч, тем более что подбор игроков очень сильный. Добавился Лусиано, который забивает в каждой игре. Подписали Соболева, которому надо проявлять себя. В Кубке, где обычно проводится большая ротация, качество скамейки запасных играет большую роль.

У «Рубина» большие проблемы. В недавнем матче он уступил принципиальному сопернику, а капитан команды пока вне игры, что очень негативно сказывается на продуктивности казанцев. Наверняка пока ставка на РПЛ, где надо поправлять дела, то есть будет большая ротация. Запасные «Рубина» всё же не такого уровня, как у «Зенита».

Кроме того, «Зенит» наверняка помнит болезненное поражение от «Рубина» в первом круге и наверняка захочет реваншироваться.

На эту игру я дам два прогноза. Первый — победа «Зенита» с форой (-1,5), а второй прогноз — тотал «Зенита» больше двух голов. Запасные питерцев наверняка будут максимально пытаться доказать, что достойны играть в основном составе. У «Зенита» не должно быть проблем в этом матче», — приводит слова Мора «РБ Спорт».