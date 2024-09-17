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«Зенит» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России в Санкт-Петербурге
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Рубин».

Ставка: ТМ 3 за 1.69.

«После трёх туров Кубка «Зенит» комфортно располагается на первой строчке таблицы. В 1-м туре петербуржцы практически не заметили сопротивления «Факела». Голы Ерохина, Изидора и автогол Василия Черова принесли команде Сергея Семака первые три очка на турнире. Во 2-м туре «Зенит» сыграл скромнее, но и соперник был явно выше классом, игра с «Рубином» в Казани получилась не слишком результативной, итоговые 1:0 в пользу сине-бело-голубых — вполне рабочий результат. В матче с «Акроном» и вовсе победить не удалось. Васильев вывел гостей вперёд, но удержать преимущество не вышло, Тимошенко сравнял счёт, а в серии пенальти сильнее оказалась команда из Тольятти. С семью очками «Зенит» возглавляет квартет.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом идёт «Рубин», своё единственное поражение команда Рашида Рахимова потерпела как раз от петербуржской команды. В других матчах удалось победить, при этом в основное время. «Акрон» разгромили 4:0, авторами голов стали Кузнецов, Рожков, Юкич и Иву. В 3-м туре казанцы играли с «Факелом», и там проблем также не возникло. Голы Кузнецова и Шабанхаджая установили окончательный счёт встречи — 2:0, «Рубин» набирает шесть очков и продолжает погоню за «Зенитом».

На выходных петербуржцы провели изнуряющий матч с ЦСКА, велика вероятность, что на кубковую игру Сергей Семак выпустит молодёжь. «Рубин» в последнее время преследует турбулентность, поэтому навряд ли казанцы смогут много забить. Тотал меньше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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