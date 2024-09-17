«Ювентус» — ПСВ: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — ПСВ.

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 7.40.

«Ювентус» стартует в этой Лиге чемпионов матчем с ПСВ. Если бы перед нами был клуб из Турина образца прошлого сезона, то тут можно бы было ждать неудачи. Но сейчас «старая синьора» — обновлённый коллектив, готовый бороться за выход в плей-офф, даже сразу в 1/8, возможно.

Очень хорошо начался сезон для «Ювентуса». Две уверенные победы, по три безответных мяча. Хотя такие соперники и раньше не должны были вызывать проблем у команды — «Комо» и «Верона». Но вот уже с более сильными клубами у подопечных Мотты начались трудности. Сперва тяжёлая ничья с «Ромой», в игре с которой «старая синьора» на минимальную победу всё-таки наиграла, но не удалось ей забить — 0:0. В матче с крепким «Эмполи» ситуация повторилась, хотя там «Юве» создал в два раза больше соперника.

Примечательно, что ни одна команда в Серии А не смогла стартовать только с победами. Так что команда Мотты всё ещё располагается высоко — на второй строчке. Если же говорить о позиции ПСВ в Высшей лиге Нидерландов, то там он снова лидирует. В статусе действующего чемпиона очень уверенно выступает коллектив. Он набрал максимальные 15 очков в пяти турах.

Впрочем, пока что действительно сложных соперников красно-белые в турнире не встречали. А, например, тому же «Фейеноорду» они в Суперкубке проиграли — 4:5. Если говорить о Лиге чемпионов, то тут у представителя Нидерландов много шансов на попадание в плей-офф есть, я считаю. Даже, может быть, и за выход в 1/8 клуб поборется. Из сильных соперников, помимо «Ювентуса», у него будут только «ПСЖ» и «Ливерпуль». Так что от клуба можно ждать результата.

У «Ювентуса» же выделяется в графике только «Манчестер Сити» из топовых соперников. Само собой, это Лига чемпионов, тут может произойти всё что угодно. Да и последние матчи в Серии А туринцы провели не лучшим образом. Так что в ЛЧ и «Лейпциг», и «Штутгарт», и «Лилль», и «Астон Вилла» могут доставить проблем.

Мы только начинаем привыкать к новому формату Лиги чемпионов. Само собой, всё в таблице будет смешиваться с каждым туром. Но для команд всё просто — нужно выигрывать, чтобы находиться достаточно высоко. Особенно это касается первых туров. Условно, клуб может добыть три-четыре виктории и после этого уже особо не стараться. Выход в плей-офф ему будет обеспечен.

Плюс ко всему, в прошлом сезоне «Ювентус» из-за штрафов пропускал ЛЧ. Сейчас для него будет возвращение в турнир. Я думаю, клуб из Италии выступит лучше. У ПСВ пока не было по-настоящему сложной проверки в сезоне. Три очка добудут туринцы. Ставлю на их победу со счётом 2:1. Такой вариант оценивается в 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».