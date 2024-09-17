«Милан» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.74.

«Это матч классической Лиги чемпионов, потому что можно вспомнить их встречи между собой. И самую главную для болельщиков «Ливерпуля» игру в Стамбуле, и возвращение с 0:3, и матч в Афинах через два года, где удача качнулась уже в другую сторону. В любом случае здорово, что у нас есть возможность посмотреть такие большие игры в Лиге чемпионов.

Что касается «Ливерпуля», то команда только что уступила «Ноттингему», что стало сенсацией. К тому же случилось это на своём поле, где «Ливерпуль не проигрывал довольно давно. Но до этого матча команда трижды одержала сухие победы, среди которых особенно выделяется победа над «Манчестер Юнайтед». Для Арне Слота было очень важно здорово стартовать, и это получилось, но это поражение пока немного смазывает впечатление от начала сезона. Зато есть возможность исправиться в Лиге чемпионов.

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У Паулу Фонсеки тоже тяжёлая жизнь. После трёх матчей без побед наконец случился выигрыш над «Венецией». То есть и те и другие в разных чувствах подходят к предстоящей игре. Но обе команды играют результативно, поэтому думаю, что обе забьют. Тем более что в восьми из десяти встреч в Лиге чемпионов на выезде у «Ливерпуля» заходят ставки на ОЗ. Мне также кажется, что матч получится «верховым», потому что у обоих клубов атака довольно весёлая. Поэтому обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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