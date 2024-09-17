«Милан» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов 17 сентября

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль».

Ставка: ТМ 3 за 1.85.

«Стартует Лига чемпионов в новом интересном формате. Мы поговорим о командах, которые претендуют на выход в плей-офф сразу. Яркие афиши и, можно сказать, классика европейского футбола. На «Сан-Сиро» «Милан» примет «Ливерпуль».

Три года назад команды играли в Лиге чемпионов друг с другом, и матчи получились результативными. Но мы не будем отталкиваться от того, что было три года назад, команды были совсем другими.

«Милан» стартовал в Серии А не лучшим образом, но в последнем туре уверенно обыграл «Венецию», но я бы не стал сравнивать этот клуб с «Ливерпулем». «Милан» в первом тайме накидал четыре мяча и потом уже занимался какой-то ерундой, готовясь к игре в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» в чемпионате Англии неожиданно проиграл «Ноттингем Форест», но моментов у красных было много, однако во втором тайме пропустили и отыграться не удалось. Может быть, это связано с паузой на матчи сборных, но любая команда в АПЛ может позволить себе оступиться. Дальше уже в погоне за «Арсеналом» и «Манчестер Сити» надо действовать осмотрительно.

Но сейчас мы говорим о Лиге чемпионов. Учитывая, что при Фонсеке «Милан» не очень убедительно играет в обороне, но, понимая скорость и опасность «Ливерпуля», постарается завязать игру в середине поля.

«Ливерпуль», в свою очередь, также порой играет осторожно, рассчитывая на быстрые выпады скоростных исполнителей. Можно было бы предположить, что игра будет обоюдоострой, но мне почему-то кажется, что много голов мы тут не увидим. Для обоих наставников успешный старт в Лиге чемпионов очень важен, поэтому команды наверняка акцент сделают в сторону обороны.

Мой прогноз на этот матч — ТМ 3», — приводит слова Генича «РБ Спорт».