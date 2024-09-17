«Милан» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Италии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль».

Ставка: ТМ 3 за 1.83.

«Милан» и «Ливерпуль» встретятся в 1-м туре Лиги чемпионов. Начинается новый формат турнира, всем командам предстоят разные матчи. В первый день – это центральная встреча.

Примечательно, что они подходят к очному противостоянию в противоположных ситуациях. Так, «Милан» на выходных уверенно обыграл «Венецию», разгромил её 4:0. Кажется, что в этом ничего особенного. Только вот для подопечных Фонсеки это первая победа в сезоне. До этого в Серии А они умудрились дважды сыграть вничью, с «Торино» (2:2) и «Лацио» (2:2), а также проиграли «Парме» (1:2). Думаю, тут и так очевидно, что как минимум дважды «Милан» должен был выигрывать.

У «Ливерпуля» обратная ситуация. Он на выходных потерпел первую неудачу в сезоне. И произошло это в игре с далеко не самым сильным соперником по АПЛ – «Ноттингем Форест». Это ещё и первое поражение «красных» при новом тренере Арне Слоте. В целом нельзя сказать, что там абсолютно по делу уступил «Ливерпуль», он много давил и моменты создавал. Ничья была бы более справедлива. До этого мерсисайдцы только выигрывали, в том числе уверенно разгромили «МЮ» (3:0).

Вот мы и получаем тут две команды, которые подходят к матчу с совершенно разными эмоциями. «Милан» выйдет на поле на подъёме после уверенной победы в Серии А. «Ливерпуль» же явно постарается забыть неудачу, которая произошла на выходных. Само собой, когда мы говорим об этой вывеске, сразу вспоминаются финалы Лиги чемпионов. Но если всё же посмотреть на их последние матчи, то в них доминировал «Ливерпуль» — в сезоне-2021/2022 он оба раза выиграл у миланцев в групповом раунде ЛЧ (3:2 и 2:1).

Но сейчас я уже не так уверен в победе «Ливерпуля». Они ещё и с новым тренером выступают. После потери очков в АПЛ клуб может попытаться покопить силы. Плюс ЛЧ только стартует, играть активно до финального свистка не обязательно. «Милан» тоже будет осторожен.

Чуть больше я верю в успех представителя Италии. Но поставить предложу на голы. Думаю, соперники много рисковать не будут. Проигрывать на старте турнира никто не хочет. Выберу ставку на тотал меньше трёх голов с коэффициентом 1.83», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».