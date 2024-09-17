«Милан» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на игру Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.93.

«Перед стартовым матчем Лиги чемпионов «Милан», легко взяв верх над «Венецией» (4:0), поднялся в чемпионате Италии с 15-й на девятую позицию. Эта победа над явным аутсайдером стала для обладателя второго места в прошлом сезоне всего лишь первой в нынешнем. «Ливерпуль», завершивший предыдущий чемпионат Англии на третьем месте, лишился лидерства в текущем, после четвёртого тура соскочив на четвёртую строчку. Дома, даже имея преимущество по ходу встречи, он проиграл футболистам «Ноттингем Форест» (0:1). А ведь до того была впечатляющая гостевая победа над «Манчестер Юнайтед» -3:0. И ещё две сухие с начала турнира. Замечу, что с «Ноттингемом» никакой ротации состава ввиду матча Лиги чемпионов не было — играла основа.

Впрочем, всё это, как и родные стены «Сан-Сиро», не делает «Милан» фаворитом. На групповой стадии Лиги чемпионов в 2021 англичане дважды выиграли у итальянского клуба. А вообще «Ливерпуль» побеждает «Милан» уже в пяти матчах подряд. При этом в личных встречах чаще всего забивают обе команды, а тотал обычно бывает больше 2,5.

«Ливерпуль» пропустил прошлый сезон в Лиге чемпионов, есть и желание реабилитироваться за последнюю игру в АПЛ. Слот, сменивший на тренерском посту Клоппа, выстраивает более надёжную оборону, а наступательную мощь клуб по большому счёту сохранил. К тому же снова хорош Салах.

А вот у нового тренера «Милана» Фонсеки с начала сезона — проблемы с выбором игроков. И это — на фоне впечатляющей глубины состава соперника! Футболисты «Милана» к тому же еще и не набрали оптимальной физической формы. Да, вернулся в игру по ходу матча с «Венецией» ключевой форвард Мората, очень хорош организатор атак Пулишич, но вряд ли это кардинально меняет ситуацию. Прежде всего потому, что остаются серьёзные проблемы с обороной, на которой травмы основных игроков сказались особенно сильно», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».