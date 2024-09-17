«Реал» — «Штутгарт»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Штутгарт» в 1-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 2.30.

«Мадридский «Реал» у себя на «Сантьяго Бернабеу» сыграет со «Штутгартом».

Я не буду здесь углубляться в новый формат, в новую схему, новые условия Лиги чемпионов. Все и так это прекрасно знают. «Реал» — безусловный фаворит в противостоянии со «Штутгартом». Но команда у Хёнесса бегущая, много забивающая, и «Реалу» точно будет непросто, учитывая, как он выглядит в последнее время. Команда не выстроена, баланса не хватает. Вернётся Беллингем, вернется Тчуамени в состав, может быть, это как-то чуть сбалансирует игру команды Карло Анчелотти. Но вот в последней игре с «Реалом Сосьедад», откровенно говоря, «Реал» выглядел не очень убедительно, даже несмотря на сухую победу. Где-то «Реалу» повезло: трижды мяч попадал в каркас ворот.

«Штутгарт», если не испугается трибун, не испугается «Сантьяго Бернабеу» и надписи «Реал» большими буквами, имеет хорошие шансы мадридцев наказать. «Реал» уязвим в защите, и «Штутгарт» вполне может этим воспользоваться. Но «Реал», конечно же, сильнее, у него супергруппа атаки. И если «Штутгарт» раскроется, а он, скорее всего, раскроется, то ему придётся несладко. Но первоочередная задача, мне кажется, для «Штутгарта» — постараться не испугаться мадридский «Реал» и постараться наказать соперников в какой-нибудь контратаке. «Штутгарт» вполне может это сделать.

Мой прогноз на этот матч – «победа «Реала» через обе забьют» за очень хороший коэффициент (выше двойки)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».