«Реал» — «Штутгарт»: ставка Александра Мостового на матч 1-го тура Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Штутгарт».

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 7.00.

«Возвращается Лига чемпионов. Пройдёт она в новом формате, достаточно запутанном, если сравнивать со старой схемой. С другой стороны, игр больше, соперники всегда разные. Посмотрим, как через несколько месяцев будут обстоять дела у ЛЧ. Сейчас же «Реал» Мадрид сыграет со «Штутгартом». На первый взгляд, всё довольно очевидно. Но я бы так легко не сбрасывал со счетов немецкий клуб.

Нельзя сказать, что «Реал» в доминирующей манере начал сезон. Дважды клуб уже успел в Ла Лиге потерять очки. Причём неудачи постигли команду Анчелотти ещё и в матчах с не самыми сильными противниками — 1:1 с «Мальоркой» и с «Лас-Пальмасом». Несомненно, уровень «сливочных» выше, они должны были тут выигрывать. И даже оправдание с травмированными игроками не сработает — «Реал» даже вторым составом обязан выигрывать в подобных встречах.

Собственно, с другими клубами особых проблем у мадридцев и не возникало. А там были и сильные противники у них — «Бетис» (2:0), «Реал Сосьедад» (2:0). В последнем матче, правда, «Реал» ещё и потерял из-за травмы Диаса — он пополнил лазарет, в котором уже находятся Алаба, Камавинга, Беллингем. В чемпионате дела у подопечных Анчелотти идут не так хорошо — «Барселона» пока не позволяла себе потерь очков — между ними уже есть небольшой разрыв.

«Штутгарт» снова показывает неплохие результаты. В последние годы команда часто выдаёт сильные матчи, набирает много очков. Собственно, благодаря удачному прошлому сезону «швабы» и попали в ЛЧ. Этот же сезон начался для подопечных Себастьяна Хёнеса не лучшим образом — поражение от «Байера» в Суперкубке и в 1-м туре Бундеслиги от «Фрайбурга» (2:3 и 1:3).

Но после этого коллектив перегруппировался. Он в четырёх встречах не уступал — три победы и одна ничья. В последнем туре «Штутгарт» обыграл не такого уж простого соперника — 3:1 с менхёнгладбахской «Боруссией». Посмотрим, как будет на дистанции, но пока «швабы» снова выглядят неплохо.

Если говорить о графике матчей в Лиге чемпионов, то у команды Хёнеса, я считаю, есть неплохие шансы попасть в плей-офф. Из сильных противников ей ещё предстоит встретиться с «Ювентусом», «Аталантой» и «ПСЖ». В остальных матчах клуб уверенно может набирать очки. Да и лидеров он способен удивить.

Ну а «Реал» — это «Реал». Он ещё и с Мбаппе теперь играет, для которого Лига чемпионов — турнир особый. Ещё и с Винисиусом они составляют «смертоносную» пару. Думаю, проиграть тут мадридцы себе не позволят. Всё-таки они «короли» этого турнира. Пусть и слишком легко им со «Штутгартом» явно не будет. Пару мячей «Реал» забьёт, и всё на этом.

Выбираю ставку на победу «Реала» со счётом 2:0. Такой вариант оценивается в 7.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».