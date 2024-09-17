«Реал» — «Штутгарт»: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Штутгарт».

Ставка: победа «Реала» и ТМ 4.5 за 1.92.

«В 1-м туре Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Штутгарт». Команда Анчелотти играет с Килианом Мбаппе, но при этом клуб всё ещё имеет кадровые проблемы, есть травмированные игроки. Сейчас ещё Диас вылетел, правда, Беллингем должен восстановиться к матчу против «Штутгарта». В полузащите у «сливочных» есть проблемы. Но «Реал» в любом случае остаётся «Реалом».

В последнем туре чемпионата подопечные Анчелотти обыграли «Реал Сосьедад». Где-то везло клубу, трижды соперник попадал в каркас ворот, и в том числе при счёте 0:0. «Реалу» везло, но при этом он и сам моменты создавал. Постепенно мы видим, как встраивается в игру Мбаппе, как он находит свои моменты, уже постепенно начинает забивать. Да, пока большая часть голов с пенальти у него. Но, тем не менее, моменты у француза есть. Это главное.

Также у «Реала» набирает форму Винисиус, Вальверде прекрасен, Гюлер получает своё игровое время. Я думаю, что «Реал», конечно, фаворит матча, и он остаётся одним из главных фаворитов Лиги чемпионов. Пока есть проблемы у команды в обороне, в игре без мяча. Да, нужно, чтобы Винисиус и Мбаппе отрабатывали. Здесь всё сложно, многое нужно менять с приходом Килиана.

«Штутгарт» стартовал тяжело в Бундеслиге. Только в 3-м туре он одержал первую победу. До этого было поражение от «Фрайбурга» и ничья с «Майнцем». И вот в 3-м туре одержали «швабы» первую победу над «Боруссией» Мёнхенгладбах в гостях. «Штутгарт» — системная команда, которая играет в самый испанский футбол, наверное, в Бундеслиге. У неё есть владение, контроль, прессинг, очень много владения.

При этом команда потеряла ряд ключевых игроков. Сложно, когда из системной команды выпадают ключевые её фигуры. Новым футболистам нужно время на адаптацию, чтобы заработала система, заработало всё, что придумал Хёнесс. Демирович постепенно заменяет. Гирасси, уже забил три мяча. Но в целом есть сложности. «Штутгарт» чаще стал терять мяч, и в том числе на своей половине поля. Хотя в прошлом сезоне это была команда с очень надёжным, уверенным владением. «Швабы» играют через короткий и средний пас, но проблемы есть.

Я бы на этот матч выбрал комбинированную ставку, естественно, через победу «Реала» и общий тотал голов меньше 4.5 с коэффициентом 1.92. «Штутгарт» при всех своих проблемах — хорошая и сильная команда. Не случайно она заняла второе место по итогам прошлого сезона в Бундеслиге. А «Реал» ещё ищет свою игру. Поэтому я не думаю, что здесь будет какой-то суперразгром. Мне кажется, что «Реал» победит, но голов будет меньше 4.5», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».