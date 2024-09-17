«Спортинг» — «Лилль»: ставка Игоря Семшова на игру Лиги чемпионов в Португалии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Лилль».

Ставка: победа «Спортинга» с форой (-1) за 2.13.

«Лига чемпионов для этих команд стартует с матча, в котором победить, на первый взгляд, могут как одни, так и другие — португальский «Спортинг» на «Жозе Алваладе» примет в Лиссабоне французский «Лилль».

Португальский клуб начал сезон просто космически мощно — в своём чемпионате он выиграл пять последних матчей с общим счётом 19:2! При этом у «Спортинга» в списке травмированных всего один футболист — вратарь Владан Ковачевич.

«Лилль» пробился на групповую стадию Лиги чемпионов в упорном противостоянии с пражской «Славией» из Чехии за счёт домашней победы 2:0, в гостях французы уступили 1:2. А в двух последних матчах своего чемпионата «Лилль» проиграл. К тому же в команде Жозе Бенезио обширный список травмированных: Исмаили, Этан Мбаппе, Нгалайель Мукау и Хакон-Арнар Харальдссон.

В 2010 году команды соперничали в Лиге Европы. Обе встречи остались за «Спортингом» — 1:0 и 2:1.

Сейчас португальский клуб тоже одержит победу с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».