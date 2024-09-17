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«Бавария» — «Динамо» Загреб: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Германии

«Бавария» — «Динамо» Загреб: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Германии
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» Загреб.

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 3 за 1.85.

«Бавария», не став чемпионом Германии впервые за сто тысяч лет, решила этим летом произвести тренерскую перестановку. При этом мюнхенцам отказали все или практически все именитые специалисты. Пришлось взять Венсана Компани, у которого из достижений лишь победа в Чемпионшипе. Пока этого хватает «Баварии», в Кубке Германии прошли дальше, в чемпионате три уверенные победы и первая строчка в таблице.

«Динамо» из Загреба попало в групповой турнир, пройдя в квалификации «Карабах», при этом не имея особых проблем, что подтверждает общий счет 5:0. В чемпионате Хорватии было четыре победы на страте и первое место, но затем были два матча с основными конкурентами. Сначала гостевая ничья против «Риеки», а затем болезненное поражение «Хайдуку», теперь «Динамо» третье, пропустив обе команды вперед.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Динамо З
Загреб, Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Давайте начнем с того, что коэффициент на победу хорватов — 19! Дальше мы к этому не обращаемся, хотя порой «Бавария» имеет проблемы с командами, уступающими им в классе. Поэтому выберем вариант, только с немецкой командой. Индивидуальный тотал «Баварии» больше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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