«Бавария» — «Динамо» Загреб: прогноз Константина Генича на игру 1-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» – «Динамо» Загреб в 1-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Баварии» всухую за 1.88.

«Бавария» под руководством Венсана Компани сыграет у себя дома против загребского «Динамо». Хорватский клуб через сито квалификации пробился: «Карабах» прошли. И в целом Загреб — узнаваемая команда с интересными молодыми исполнителями. И, конечно, «Баварии» придется помучиться с этим соперником.

Но у себя в чемпионате Загреб пока играет не очень убедительно: команда не в лидерах, идёт в призовой тройке. И сейчас «Динамо» попадает под очень мощный каток. «Бавария» хороша. И те, кто смотрел матч против «Хольштайна», это видели. Понятно, что соперник совсем иного статуса, иного уровня, но сумасшедшим образом играет Гарри Кейн. Он и за сборную забил прекрасные два мяча, и здесь хет-триком опять отметился за «Баварию». И если бы «Бавария» дурака просто не валяла в концовке матча, она бы сыграла этот матч всухую.

Я думаю, что для Компани чрезвычайно важно в домашнем матче побольше забить и постараться сыграть «на ноль» против такого соперника, как «Динамо» Загреб. Мы понимаем, что там разница забитых и пропущенных мячей тоже будет играть роль, не ключевую, но важную роль.

Мой прогноз: на «Альянц-Арене» «Бавария» в первом матче Лиги чемпионов под руководством Венсана Компани одержит победу и не пропустит, то есть победа «Баварии» всухую за 1.88».