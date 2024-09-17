«Бавария» — «Динамо» Загреб: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» Загреб.

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 3.5 за 1.87.

«В 1-м туре Лиги чемпионов сойдутся «Бавария» и загребское «Динамо». «Бавария» выиграла пока все матчи в сезоне. Всё началось в Кубке, разгромили мюнхенцы «Ульм». Потом в чемпионате они не без труда обыграли «Вольфсбург» в гостях, потом дома – «Фрайбург». В общем, без серьёзных проблем выступали. А вот в последнем матче чемпионата подопечные Компани ещё и разгромили «Хольштайн» 6:1 – хет-трик сделал Кейн, ещё голевую передачу сделал.

В общем, «Бавария» — единственная команда Бундеслиги, которая пока очков не теряла. У неё первое место и девять очков после трёх туров. Команда начала уверенно с новым тренером Венсаном Компани. Он дебютирует в качестве главного тренера в Лиге чемпионов, ещё и в новом формате. Мюнхенцы, конечно, явные фавориты первого матча турнира. И «Бавария» явно ещё будет прогрессировать, учитывая, что её стиль меняется. Теперь это доминирование, владение, контроль мяча. И «Загребу», конечно, будет тяжело.

Что касается хорватов, то они прошли квалификацию перед общей стадией турнира. Уверенно обыграли «Карабах». Но при этом в чемпионате у загребского «Динамо» в последнее время проблемы. Не смогло оно обыграть двух конкурентов – «Риеку» и «Хайдук», последнему и вовсе проиграло. И, в общем, такой неприятный тревожный звонок для «Динамо». В общем, наверное, есть какие-то проблемы.

Понятно, что в Мюнхене стартовать сложно. Я бы взял такую комбинированную ставку — победа «Баварии» и общий тотал голов больше 3.5 с коэффициентом 1.87. Я думаю, что первый матч с Компании в Лиге чемпионов «Бавария» проведёт хорошо, моменты она создаёт, в состоянии много забить. Были четыре гола «Ульму», три – «Вольфсбургу», шесть — «Хольштайну», два – «Фрайбургу». В общем, я думаю, что здесь победа через «верх» будет у мюнхенцев», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».