«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Швейцарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-1) за 2.03.

«Янг Бойз» и «Астон Вилла» встретятся в 1-м туре Лиги чемпионов. Думаю, гости тут являются фаворитами. «Львы» всё ещё находятся в отличной форме.

«Астон Вилла» довольно хорошо начала этот сезон в АПЛ. У неё три победы в четырёх встречах. Единственная неудача случилась в матче с сильным соперником — 0:2 от «Арсенала». В других противостояниях команда Эмери обыгрывала «Вест Хэм» (2:1), «Лестер» (2:1) и «Эвертон» (3:2). Все виктории по делу добывали «львы». Они всё ещё имеют крепкий состав. Явно «Вилла» собирается бороться за высокие позиции в АПЛ.

Да и в Лиге чемпионов у команды есть шанс попасть в плей-офф, в 1/16 финала так точно. Если смотреть на соперников по турниру, то из сильных там только «Бавария», «Ювентус», возможно, «Монако». С остальными клубами вполне подопечные Эмери могут справиться. А вот «Янг Бойз», конечно, тяжелее придётся. Помимо этого матча, ещё предстоит сыграть в ЛЧ с «Барселоной», «Интером», «Аталантой». Так что не уверен, что представитель Швейцарии сумеет попасть даже в 1/16 плей-офф.

Но если говорить о форме команды на данный момент, то она вполне хорошая. «Янг Бойз» идёт на серии без поражений из семи матчей. За этот период они четыре раза выиграли и трижды сыграли вничью. Два матча как раз пришлись на отбор в Лигу чемпионов — там жёлто-чёрные прошли тяжёлого соперника — «Галатасарай» (3:2 и 1:0). Но вот в швейцарском чемпионате у подопечных Рафаэля Вики пока не было ни одной победы в шести турах — в последних играх они только делили очки с соперниками. В таблице «Бойз» идёт на последнем месте.

В общем, тут всё говорит о победе «Астон Виллы». Да, «Янг Бойз» давно не проигрывал, но в том же чемпионате у них и викторий не было. А к такому противостоянию нужно подходить в отличном состоянии. Команда Эмери сейчас сильнее, я считаю.

Выбираю ставку на победу «Астон Виллы» с форой (-1) мяч с коэффициентом 2.03», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».