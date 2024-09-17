ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.

Ставка: победа ЦСКА за 2.18.

«ЦСКА под руководством Ильи Воробьёва пока чередует победы с поражениями – два выигрыша и три проигрыша. В своей последней игре армейцы уступили в Череповце «Северстали» — 2:4. Вполне возможно, что красно-синим для стабильности не хватает травмированных Яроша и Уильямса. Прохор Полтапов, Максим Соркин и Виталий Абрамов играют результативно. Но в обороне у красно-синих пока ладится далеко не всё.

Подопечные Алексея Кудашова после двух поражений подряд в воскресенье принимали дома минское «Динамо». И отвели души на белорусской команде по полной программе — 6:3. Кстати, без Кирилла Готовца. Восстановится ли он, неизвестно. А в ударе у бело-голубых по-прежнему Эрик О'Делл, Дмитрий Рашевский, Седрик Пакетт. Осваиваются в команде два новичка — Артём Швец-Роговой и его тёзка Михеев.

В прошлом сезоне ЦСКА проиграл «Динамо» все четыре встречи в рамках регулярного чемпионата.

И в армейском стане об этом не забыли. К тому же два поражения подряд добавят красно-синим спортивной злости. И они одолеют своих друзей-соперников. ЦСКА выиграет», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».