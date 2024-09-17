«Салават Юлаев» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Уфе

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Авангард».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.93.

«Уфимцы крайне неудачно провели свой последний матч. Подопечные Виктора Козлова были по всем статьям биты в Екатеринбурге «Автомобилистом» — 1:6. Хотя до этого «Салават Юлаев» одержал трипобеды в трёх матчах. Александр Хмелевски и Джошуа Ливо результативны на старте сезона. Но в Екатеринбурге этот дуэт организовал только одну шайбу.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» Сергея Звягина тоже чуть-чуть будоражит. 11 сентября омичи уступили дома «Амуру» 2:3 (Б). А в воскресенье в выездном дерби с «Сибирью» и вовсе по сути провалились — 1:4. Тут, конечно, сказываются травмы Берлина и особенно Ткачёва с Буше. С ними точно игра в атаке была бы повеселее. А пока надо учиться играть без них.

В прошлом сезоне «юлаевцы» дважды обыграли дома «ястребов» — 3:1 и 7:2.

И всё идёт к тому, что «Салават Юлаев» и сейчас окажется сильнее. Хозяева выиграют», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».