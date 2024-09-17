«Реал» — «Штутгарт»: фрибет 4444 рубля к матчу Лиги чемпионов!

17 сентября стартует основной турнир Лиги чемпионов. В рамках первого игрового дня «Реал» в Мадриде примет «Штутгарт». Встреча запланирована на 22:00 мск. Большому футболу — большое предложение от букмекера «Лига Ставок». Ты можешь получить фрибет 4444 рубля на первую ставку. Для этого необходимо только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Мадридский коллектив не нуждается в представлении. «Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов и самый титулованный клуб в истории турнира. Столичная команда не знает поражений уже 32 матча подряд в чемпионате Испании. Для Карло Анчелотти это личный рекорд. Кроме того, в активе мадридцев уже есть один трофей в этом сезоне. В поединке за Суперкубок УЕФА они одолели «Аталанту».

Предстоящая игра станет дебютом за «Реал» в Лиге чемпионов для Килиана Мбаппе. Звёздный новичок признался, что перешёл в клуб именно ради таких моментов. Однако в стане «сливочных» имеются проблемы с травмированными футболистами. В стартовом туре под вопросом участие Алабы, Камавинги, Себальоса и Диаса.

Для «Штутгарта» прошлый сезон получился невероятно удачным. Швабы сенсационно завоевали серебро Бундеслиги, даже опередив мюнхенскую «Баварию». В матче за Суперкубок Германии они уступили «Байеру». Тем не менее в немецком чемпионате «Штутгарт» выглядит не слишком стабильно. После трёх первых туров команда заработала четыре очка и расположилась в середине таблицы.

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