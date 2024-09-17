Фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ к матчу Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль»

17 сентября возвращается Лига чемпионов! В первом же туре сойдутся гранды мирового футбола. В 22:00 мск «Милан» примет «Ливерпуль». По такому случаю забирай фрибет до 100 000 рублей от букмекера БЕТСИТИ к этой или любой другой встрече. Нужно просто выполнить простые условия:

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В стане итальянского клуба произошло историческое событие. Миланцы одержали первую победу в официальном матче под руководством Паулу Фонсеки. В минувшие выходные в чемпионате Италии «россонери» разгромили «Венецию». Однако в Серии А дела у «Милана» обстоят не лучшим образом. После четырёх стартовых туров команда занимает только девятую строчку.

В межсезонье «Ливерпуль» тоже сменил главного тренера. Теперь коллективом руководит нидерландский специалист Арне Слот. Под его началом мерсисайдцы одержали три подряд победы на старте АПЛ, но в последнем туре неожиданно уступили на своём поле «Ноттингем Форест». Комментируя поражение, Слот отметил, в первую очередь, недостаточно качественное владение мячом.

В последний раз соперники встречались в официальных матчах в 2021 году. Тогда «Ливерпуль» дважды оказался сильнее.

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