«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Янг Бойз» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.67.

Заждались болельщики «Астон Виллы» выступления в Лиге чемпионов. Но каким будет возвращение спустя 41 год? Этот сезон «львы» начали с трёх побед в четырёх встречах АПЛ. Были обыграны «Вест Хэм» (2:1), «Лестер» (2:1) и «Эвертон» (3:2). Единственное поражение подопечные Унаи Эмери потерпели от «Арсенала» (0:2). Чего не хватает команде, так это надёжной игры на своей половине поля.

«Янг Бойз» может воспользоваться этим. Жёлто-чёрные умеют искать дыры в защите соперников, а ещё хорошо цепляются за моменты забить или обострить. Квалификацию в Лигу чемпионов «пчёлы» прошли, дважды обыграв «Галатасарай» (3:2 и 1:0). Но что касается выступления в чемпионате Швейцарии – всё очень плохо. Ни одной победы и всего три очка в копилке.

Результат жеребьёвки вряд ли порадовал «Астон Виллу». Встреча с «Янг Бойз» — один из немногочисленных шансов набрать очки. Сделать это в играх с «Баварией», «Монако», «Лейпцигом», «Ювентусом», «Селтиком» и «Болоньей» будет сложнее. Мы поставим на победу «львов» за 1.67. Унаи Эмери по силам обыгрывать такого соперника.