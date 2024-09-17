«Спортинг» — «Лилль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Лилль».

Ставка: «Спортинг» победит за 1.68.

Возможно, действующий чемпион Португалии стал даже сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Зелёно-белые комфортно лидируют в первенстве и забили гораздо больше голов, чем прямые конкуренты. На счету лиссабонского клуба уже 19 мячей. И это за пять матчей. Рубен Аморим сохранил своих лучших футболистов. Виктор Дьёкереш, Педру Гонсалвеш, Франсиску Тринкан – только часть игроков, способных перевернуть ход любой встречи.

У «Лилля» таких немного, а летом пришлось расстаться с восходящей звездой Лени Йоро. Со скрипом, но «доги» прошли квалификацию. Их не смутил даже Жозе Моуринью с «Фенербахче». Однако подопечные Бруно Женезио проиграли последние две встречи в Лиге 1. Они уступили «ПСЖ» (1:3) и «Сент-Этьену» (0:1), для которого эта победа стала первой в сезоне.

У «Спортинга» крутой потенциал для роста, классные футболисты в атаке, мастерство которых может удивить любого соперника. Не говоря уже о «Лилле». Пока ещё «доги» нестабильны. Они круто стартовали, но постепенно теряют темп. Поставим на победу «львов» за 1.68.