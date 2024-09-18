«Ростов» — «Оренбург»: букмекеры оценили шансы

18 сентября в матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Ростов» будет принимать «Оренбург» на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами ростовчан и предлагают поставить на победу подопечных Валерия Карпина с коэффициентом 1.60. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1600 рублей.

Шансы оренбуржцев оценили в 4.40. Вероятность ничьей по итогам основного времени идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.95.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.90. Заключить пари на гол в каждом тайме можно за 1.80.