«Брюгге» — «Боруссия»: букмекеры оценили шансы

18 сентября в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» будет принимать дортмундскую «Боруссию» (Германия) на стадионе «Ян Брейдель». Начало — в 22:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами дортмундцев и предлагают поставить на победу немецкого клуба с коэффициентом 2.04. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2040 рублей.

Шансы «Брюгге» оценили в 3.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.15.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.65. Заключить пари на гол в первые 15 минут предлагается с коэффициентом 2.75.