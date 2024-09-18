«Брюгге» — «Боруссия»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Боруссия».

Ставка: «Боруссия» победит за 2.00.

«Боруссия» должна без труда преодолевать общий этап Лиги чемпионов. Среди соперников проблемы ожидаются только с «Реалом» и «Барселоной». В остальных играх дортмундцы могут набирать по три очка, если не допустят ненужных ошибок. «Шахтёр», «Селтик», загребское «Динамо», «Штурм», «Болонья» и «Брюгге» — все они не дотягивают до уровня чёрно-жёлтых.

В прошлом сезоне «Боруссия» чуть было не выиграла Лигу чемпионов. Она уступила в финале «Реалу» (0:2). Но это при Эдине Терзиче, а что покажет новый тренер дортмундцев Нури Шахин? Пока он проявляет себя только с хорошей стороны. Чёрно-жёлтые бодро стартовали в новом сезоне Бундеслиги, победив «Айнтрахт» (2:0) и «Хайденхайм» (4:2), а с «Вердером» сыграв нулевую ничью.

«Боруссия» и «Брюгге» часто встречались в Лиге чемпионов. В последних четырёх очных матчах чёрно-синим не удавалось забить даже одного мяча в ворота дортмундцев, которые побеждали трижды. С 2020 года многое изменилось, но, кажется, результат останется прежним.

Подопечные Ники Хайена долго раскачивались в этом сезоне. Возможно, сказалось на эмоциональном состоянии поражение от «Юниона» в Суперкубке Бельгии. После трёхматчевой безвыигрышной серии в первенстве «Брюгге» одержал четыре победы кряду. Совсем другое дело.

Вот только ни одна из обыгранных команд и близко не сопоставима с возможностями «Боруссии». Дортмундская «Боруссия» просто сильнее. Даже на выезде она смотрится в разы предпочтительнее чёрно-синих. Молодой Нури Шахин оказался нисколько не хуже Эдина Терзича. Ставки на победу чёрно-жёлтых принимают с коэффициентом 2.00. Воспользуемся этим предложением.