«Ростов» — «Оренбург»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Оренбург».

Ставка: «Ростов» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.55.

Проблемы «Ростова» кажутся крохотными на фоне тех, что имеются у Давида Деограсии. «Горожане» вряд ли всерьёз рассчитывают на Кубок России. Сейчас их главной задачей должно быть сохранение прописки в РПЛ.

Безвыигрышная серия «Оренбурга» насчитывает 10 матчей во всех турнирах. Единственная победа была добыта ещё в 1-м туре чемпионата России над «Спартаком» (2:0). В шести из восьми последних встреч подопечные Деограсии пропускали минимум по два мяча. Неслаженные действия в обороне, много ошибок. Часто горожане пропускают совсем детские голы.

Как это было в минувшей встрече с «Локомотивом», которую «Оренбург» проиграл 2:4. Если у «горожан» останется проходной двор в защите, то «Ростов» непременно этим воспользуется. Особенно учитывая злость после неудачи с «Краснодаром» и тот факт, что дома жёлто-синие по-прежнему непобедимы в этом сезоне.

Домашняя обстановка заряжает футболистов. Последний раз здесь команда Карпина обыграла «Факел» (4:1) и как раз оренбуржцев (3:2). Поставить на победу «Ростова» и тотал больше 2.5 мяча можно за 2.55. Похоже, что решить проблемы «горожан» Деограсия не в силах.