«Динамо» Махачкала — «Динамо»: эксперты назвали фаворита

18 сентября махачкалинское «Динамо» будет играть с московским «Динамо» в матче 4-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Начало встречи в Каспийске — в 21:15 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей и предлагают поставить на победу подопечных Марцела Лички с коэффициентом 1.90. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1900 рублей.

Шансы махачкалинцев оценили в 4.10. Вероятность ничьей по итогам основного времени идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча Кубка России не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.75.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 2.00. Гол в первые 15 минут идёт за 3.50.