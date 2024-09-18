«Динамо» Махачкала — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 2.00.

Махачкалинцев уже можно назвать примером для многих клубов РПЛ. У футболистов нет сомнений, что им точно удастся избежать зоны вылета. В первую очередь подопечные Биджиева грамотно обороняются. Во-вторую — используют даже минимальные шансы забить.

Ладится игра у махачкалинского «Динамо» и в Кубке России. Выиграли у «Спартака» и «Крыльев Советов» — в обоих случаях 1:0. Единственное поражение на турнире команда Биджиева потерпела как раз от подопечных Марцела Лички (1:2). Причём первый тайм остался за махачкалинцами, но во втором всё испортил пенальти, который реализовал Карраскаль. Будет повод взять реванш. К тому же на этот раз махачкалинцы выступят на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Московское «Динамо» тоже на хорошем ходу, проводит классные атаки, но часто ошибается в своей штрафной. Ввиду этого много пропускает. Подопечные Марцела Лички в минувшей встрече РПЛ обыграли «Ахмат» (4:2), но не смогли увернуться от критики.

В нападении москвичи были просто неудержимы, пробили 13 раз в створ ворот. В первом тайме команда Лички попала шесть раз в каркас, но единственный гол забила с пенальти. Во-втором получилось чуть лучше, но последовали ошибки в защите и провалы, из-за которых грозненцы забили два мяча.

До встречи с «Ахматом» московское «Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» (2:2), который проводит просто ужасный сезон. Если футболисты думали, что Андрей Лунёв будет тащить всё, то они ошибались. Нужно всегда страховать своего голкипера. В Кубке России Личка наверняка проведёт ротацию. Как ни крути, а лёгкая недооценка по отношению к махачкалинцам есть у всех.

Поэтому симпатично выглядит ставка на «обе забьют» с коэффициентом 2.00. Дагестанский клуб может стать неудобным не только для «Спартака», но и для других московских команд. Нужно только время. Хорошо бы подопечным Лички поучиться игре в обороне у махачкалинцев. Им будет полезно.