«Ювентус» — ПСВ: прогноз суперкомпьютера на матч Лиги чемпионов

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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее часто используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным. Суперкомпьютер сделал прогноз на матч после 10 000 симуляций возможного исхода.

17 сентября стартует 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов. 36 командам предстоит провести по восемь матчей. Четыре на домашнем стадионе и, соответственно, столько же — на выезде. В одном из матчей «Ювентус» будет принимать ПСВ на стадионе «Альянц». Начало встречи – в 19:45 мск.

Суперкомпьютер прогнозирует победу «Ювентуса» — 49,3%. Сделать ставку на успех туринцев можно с коэффициентом 1.77.

Шансы ПСВ искусственный интеллект оценил в 25,2%. Букмекеры принимают ставки на П2 с коэффициентом 4.60.

Соответственно, вероятность ничейного результата у суперкомпьютера составила 25,5%. Ставки на этот исход принимают за 3.90.