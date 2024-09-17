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Суперкомпьютер сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Астон Вилла»

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Астон Вилла»
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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

17 сентября стартует 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов. 36 командам предстоит провести по восемь матчей. Четыре на домашнем стадионе и, соответственно, столько же — на выезде. В одном из матчей «Янг Бойз» будет принимать «Астон Виллу» на стадионе «Ванкдорф». Начало встречи – в 19:45 мск

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 19:45 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч после 10 000 симуляций возможного исхода. По их итогам фаворитом была выбрана «Астон Вилла» — 48,6%. Поставить на победу «львов» можно за 1.67.

Вероятность успеха «Янг Бойза» была оценена в 27,4%. В свою очередь, букмекерские конторы предлагают сделать ставки на П1 за 4.80.

Соответственно, вероятность ничейного результата у суперкомпьютера составила 24,0%. Ставки на этот исход принимают за 4.30.

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