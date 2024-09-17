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Прогноз суперкомпьютера на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» Загреб

Прогноз суперкомпьютера на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» Загреб
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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Динамо З
Загреб, Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

17 сентября стартует 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов. 36 командам предстоит провести по восемь матчей. Четыре на домашнем стадионе и, соответственно, столько же — на выезде. В одной из встреч «Бавария» будет принимать на стадионе «Арена Мюнхен» загребское «Динамо». Начало игры – в 22:00 мск.

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч после 10 000 симуляций возможного исхода. По их итогам была спрогнозирована победа «Баварии» — 71,1% вероятности. Ставки на успех мюнхенцев принимают за 1.12.

Вероятность победы загребского «Динамо» искусственный интеллект оценил в 12,4%. Ставки на П2 принимают с коэффициентом 20.0.

Соответственно, вероятность ничейного результата у суперкомпьютера составила 16,5%. Ставки на этот исход принимают за 10.0.

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