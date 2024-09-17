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«Милан» — «Ливерпуль»: прогноз искусственного интеллекта на матч Лиги чемпионов

«Милан» — «Ливерпуль»: прогноз искусственного интеллекта на матч Лиги чемпионов
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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

17 сентября стартует 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов. 36 командам предстоит провести по восемь матчей. Четыре на домашнем стадионе и, соответственно, столько же — на выезде.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В одной из игр за ценные очки в таблицу общего этапа будут бороться «Милан» и «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч после 10 000 симуляций возможного исхода. По их итогам фаворитом был выбран «Ливерпуль» — 48,2%. Поставить на победу подопечных Арне Слота можно с коэффициентом 1.98.

Шансы «Милана» были оценены в 27,5%. Сделать ставку на П1 можно в букмекерских конторах за 3.70.

Соответственно, вероятность ничейного результата у суперкомпьютера составила 24,3%. Ставки на этот исход принимают за 3.95.

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