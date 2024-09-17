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«Реал» — «Штутгарт»: прогноз суперкомпьютера на матч Лиги чемпионов

«Реал» — «Штутгарт»: прогноз суперкомпьютера на матч Лиги чемпионов
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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

17 сентября стартует 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов. 36 командам предстоит провести по восемь матчей. Четыре на домашнем стадионе и, соответственно, столько же — на выезде.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В одной из игр за ценные очки в таблицу общего этапа будут бороться испанский «Реал» и немецкий «Штутгарт». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч после 10 000 симуляций возможного исхода. Выбор оказался очевидным. Искусственный интеллект прогнозирует победу «Реала» — 70,7%. Букмекеры принимают ставки на этот исход с коэффициентом 1.35.

Вероятность победы «Штутгарта» получила всего 12,7%. Сделать ставку на такой рискованный исход можно за 7.60.

Соответственно, вероятность ничейного результата у суперкомпьютера составила 16,6%. Ставки на этот исход принимают за 6.00.

Прогноз на матч Лиги чемпионов:
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