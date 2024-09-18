ЦСКА — «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.93.

Не везёт ЦСКА с «Краснодаром» при Марко Николиче. С конца июля этого года соперники успели пересечься дважды, и в обоих случаях армейцы потерпели поражение с минимальным отставанием в счёте — 0:1 в Кубке России и 1:2 в Российской Премьер-Лиге. Справедливости ради стоит отметить, что обе встречи проходили в Краснодаре.

На «ВЭБ Арене» же у красно-синих всё относительно неплохо. Во-первых, они выиграли пять из шести прошлых встреч с краснодарцами на домашнем поле при единственной нулевой ничьей. Во-вторых, в нынешнем сезоне показывают яркий атакующий футбол при поддержке родных трибун. В чемпионате России, например, разгромили «Оренбург» (5:1) и «Акрон» (4:0).

Да, вы можете вспомнить о двух домашних поражениях — от «Локомотива» и совсем свежее от «Зенита». Однако в обоих случаях у подопечных Марко Николича было территориальное и игровое преимущество, ощущалось давление. Вполне возможно, что теперь они смогут сыграть лучше и взять реванш у команды Мурада Мусаева.

И всё же проблемы у ЦСКА есть. Главной, пожалуй, можно назвать нехватку остроты атаки в играх с более серьёзными соперниками. Чувствуется отсутствие классного нападающего. Секу Койта не впечатляет, Виктор Давила уехал в Мексику, а Тамерлан Мусаев не настолько хорош. Посмотрим, что покажет арендованный Сауль Гуарирапа. Он уже дебютировал, но необходимо освоиться.

«Зенит» лишил ЦСКА игры на быстрых атаках. «Краснодар» же играет активно сам и даёт играть другим. Вот только прямо сейчас клуб слишком хорош. В последних трёх турах чемпионата России ему удалось добыть три победы всухую. А ведь соперники здесь очень крепкие — московское «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0) и «Ростов» (2:0).

С таким ходом «быки» могут доставить армейцам проблемы даже на чужом поле. И, с учётом проблем столичной команды в атаке в играх с грандами, скорее всего, доставят. Даже в Кубке России у них получается побеждать всухую и в основное время. Кто окажется сильнее на этот раз — вопрос открытый. Однако слишком результативной игры ждать не приходится.