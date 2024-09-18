Букмекеры оценили шансы «ПСЖ» стартовать в Лиге чемпионов с победы

18 сентября в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов французский «ПСЖ» будет принимать испанскую «Жирону» на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Букмекерские конторы считают явными фаворитами парижан и предлагают поставить на победу «ПСЖ» с коэффициентом 1.38. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1380 рублей.

Шансы каталонцев оценили в 7.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.47, при этом тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.70.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.75. Заключить пари на победу «ПСЖ» с форой (-1.5 гола) можно за 2.04.