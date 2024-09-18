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ЦСКА — «Краснодар»: букмекеры назвали фаворита

ЦСКА — «Краснодар»: букмекеры назвали фаворита
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В среду, 18 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 4-го тура Кубка России по футболу ЦСКА — «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что можно представить как 44% вероятности. Победа «Краснодара» по итогам 90 минут соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40 — это около 28% вероятности.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч 4-го тура группового этапа Кубка России получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.93.

Однако если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Гол в каждом тайме доступен за 1.75.

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