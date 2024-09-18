Эксперты оценили шансы «Интера» в матче с «Манчестер Сити»

18 сентября в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сойдутся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.55, что можно представить как 64% вероятности.

Победа «Интера» при этом доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.80 — это около 14% вероятности. Заключить пари на ничью предлагается за 4.45 (22%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68.

Если обе команды сумеют отличиться, зайдёт коэффициент 1.81.