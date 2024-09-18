«Манчестер Сити» — «Интер»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Интер».

Ставка: «Ман Сити» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.77.

Вполне логично, что букмекеры, очарованные забивной способностью Холанда, ждут от них яркой игры в предстоящем матче. Отчасти это объясняет и такой перевес в шансах. С другой стороны, «Интер» на старте сезона не так уж впечатляет, несмотря на то что идёт в двух очках от лидера Серии А.

«Нерадзурри» нестабильны. После разгромной победы над крепкой «Аталантой» (4:0) совсем недавно они едва спаслись от поражения в гостевом матче с «Монцей» (1:1). Одним из героев прямо сейчас является Тюрам, у него четыре гола в четырёх тура чемпионата Италии. Но даже с Мартинесом играть в Манчестере с позиции силы не получится.

«Манчестер Сити» на ходу, играет на домашнем стадионе. Скорее всего, будет владеть мячом и давить. «Интеру» останется отдать мяч и ловить соперника на контратаках. Нечто похожее мы могли видеть в финале Лиги чемпионов в 2023 году, когда «горожане» обыграли «нерадзурри» с минимальным счётом. Первые тогда давили, а вторые — опасно отвечали.

Конечно, напряжение сейчас будет ниже, потому что это только первый матч, а не финал. Но повторение сценария не исключено. В качестве ставки интересно выглядит комбинированный вариант «тотал меньше 3.5 мяча и хозяева не проиграют». Что-то вроде 1:0 или 1:1 здесь вполне можно увидеть. Но подстрахуемся на случай победы команды Хосепа Гвардиолы со счётом 2:1.