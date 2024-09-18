«Болонья» — «Шахтёр»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Болонья» — «Шахтёр».

Ставка: обе забьют за 1.92.

Впервые за 60 лет «Болонья» сыграет в Лиге (Кубке) чемпионов. Получилось этого достичь у команды благодаря работе Тьяго Мотты в прошлом сезоне. Но дальше без него. Летом команду возглавил Винченцо Итальяно, выводивший дважды «Фиорентину» в финал Лиги конференций. Правда ни один из них его подопечные не выиграли. В общем, «борзые» под его руководством стартовали в Серии А с трёх ничьих и одного поражения.

«Шахтёр» — частый гость в Лиге чемпионов. Нередко команда балует болельщиков громкими сенсациями. Как и всегда клуб делает большой упор на бразильских легионеров и играет результативно. В этом сезоне «Шахтёр» забил 14 мячей в 6-ти турах первенства.

Неубедительно смотрится игра «Болоньи» при Винченцо Итальяно. Во всех четырёх матчах Серии А она пропускала минимум гол, а в трёх из них забивала в ответ. Играть предстоит с огрызающимся и закалённым временем в еврокубках клубом. Наиболее привлекательно смотрится ставка на «обе забьют» за 1.92.