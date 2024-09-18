«Спарта» — «Зальцбург»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч «Спарта» — «Зальцбург».

Ставка: «Зальцбург» не проиграет за 1.60.

У «Спарты» был нелёгкий путь до общего этапа Лиги чемпионов. Во время квалификации она победила «Шемрок Роверс», «Стяуа» и «Мальмё». Беспроигрышная серия «красных» насчитывает уже 13 матчей во всех турнирах. Поэтому недооценивать их уровень подготовки и игры определённо не следует. Даже такой команде, как «Зальцбург».

«Красные быки» тоже проходили квалификацию в Лигу чемпионов и не проиграли ни одного из четырёх матчей. Летом команду возглавил Пепейн Лейндерс, который на протяжении немалого времени был помощником Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Его опыт должен помочь австрийскому клубу раскрыться ещё лучше.

«Зальцбургу» вполне по силам не проиграть на выезде. У него есть повидавший Лигу чемпионов тренер, молодой и перспективный состав, а также богатый опыт выступлений в этом турнире. «Спарта» — очень крепкий соперник, но может не хватить уверенности. Больше верится в ничью, но если и склонить чашу весов на чью-то сторону, то в пользу «красных быков». Ставки, что они не проиграют, принимают за 1.60.