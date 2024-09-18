«Селтик» — «Слован»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Слован».

Ставка: «Селтик» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.17.

Вполне возможно, что «Селтик» — это одна из самых недооценённых команд общего этапа Лиги чемпионов. Жеребьёвка выбрала для него вполне равных соперников, с каждым из которых можно потягаться. Победная серия «кельтов» в официальных матчах (в основное время) тянется ещё с прошлого сезона и насчитывает уже 12 игр.

Таким образом, «Слован» ждёт настоящая проверка на прочность. Команда проделала тяжёлый путь к Лиге чемпионов. Ей пришлось пройти четыре команды в квалификации на турнир. В том числе АПОЭЛ (2:0 и 0:0) и «Мидтьюлланн» (1:1 и 3:2).

Но жеребьёвка была не так мягка к «Словану», как к «Селтику». Его ждут встречи с «Ман Сити», «Баварией», «Миланом», «Атлетико», «Жироной». В хорошем случае небесно-голубым необходимо набирать очки в играх с «кельтами», «Штутгартом» и загребским «Динамо». Но при виде того, в какой невероятной форме пребывает «Селтик», напрашивается только его победа и тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.