«Акрон» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России в Самаре

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Акрон» – «Факел».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.69.

«Акрон» вполне неплохо идёт в нынешнем розыгрыше Кубка страны, хоть старт для команды получился совсем не вдохновляющим. Первая игра — и сразу разгромное отражение от «Рубина» — 4:0. Кузнецов, Рожков, Юкич и Иву забили по разу и принесли казанцам уверенную победу. Тольяттинцы не сдались и уже во 2-м туре смогли одержать первую победу. «Факел» вышел вперёд уже на пятой минуте, но совсем скоро счёт уже был равным. Исход встречи решился на 70-й минуте, когда Максим Палиенко сравнял счёт и принёс «Акрону» первые три очка. Настоящая сенсация случилась в 3-м туре, команда Тедеева смогла дома сыграть вничью с действующим обладателем кубка — «Зенитом», а в серии пенальти и вовсе удалось одержать верх, победа 5:4. С пятью очками «Акрон» преследует лидеров группы — «Рубин» и «Зенит».

«Факел» пока — одно из главных разочарований группового этапа, наравне с «Оренбургом» и «Крыльями Советов» у них пока 0 очков. В 1-м туре без особых шансов уступили «Зениту» — 0:3, побороться за очки воронежцы вполне могли во встрече с «Акроном», но не повезло и здесь, уступили 1:2. Домашняя встреча с «Рубином» получилась чуть менее результативной, но исход остался прежним, очередное поражение, «Факел» замыкает таблицу группы.

Для того чтобы продолжить борьбу в группе, «Факелу необходимо набирать очки, «Акрон» же постарается вклиниться в борьбу «Рубина» и «Зенита» за первую строчку. И те, и другие забивают немного, поэтому обилия голов ждать не приходится. Тотал меньше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».