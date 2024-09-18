«Акрон» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» – «Факел» в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: первый гол — «Акрон» за 2.00.

«В группе, где играет «Зенит», «Акрон» будет принимать «Факел». «Факел» пока явный аутсайдер в этой группе. У «Акрона» 5 очков, у «Факела» — 0, всего 1 забитый мяч, как раз в ворота «Акрона», когда дома уступили 1:2.

И, конечно, у «Факела» сейчас первостепенная задача — постараться решить свои проблемы внутри РПЛ, потому что он там внизу турнирной таблицы. И я думаю, что Пятибратов это прекрасно понимает. И руководство клуба также прекрасно понимает: такой обоймы, чтобы безболезненно ротировать состав на 2 турнира, у «Факела» нет. Поэтому опять появятся, наверное, молодые ребята. И, следовательно, они могут уступать «Акрону», у которого состав достаточно глубокий и очень приличный. Плюс «Акрон» сейчас воодушевлен победой над «Химками» в чемпионате 3:0. Дзюба, наверное, в стартовом составе выйдет.

«Акрон» потихонечку привыкает к самарскому стадиону, где он вместе с «Крыльями» соперников принимает. Я думаю, что «Акрон» просто посильнее, чем «Факел», на данный момент, ну и более мотивирован. Плюс «Акрон» может побороться еще за выход из группы, в отличие от «Факела». Поэтому мой прогноз — «Акрон» забьет первым в этом матче» за коэффициент «двойка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».