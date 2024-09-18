«Ростов» — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России 18 сентября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Оренбург».

Ставка: победа «Ростова» за 1.65.

«Ростовчане пока в своей группе идут на втором месте. Большой проблемой для них стала игра с «Локомотивом». Матч получился непростым для обеих команд, долгое время счёт был 0:0, решающей же стала последняя 15-минутка. Вадим Раков отличился на 78-й минуте и принёс москвичам победу, «Ростов» же был вынужден добирать очки в следующем туре. Сделать это получилось в игре с «Химками». Ростовчане забили уже на восьмой минуте, отличился Константин Кучаев. Роналдо сделал счёт 2:0, до перерыва Зелимхан Бакаев отыграл один мяч, но на большее химчан не хватило, а итог встречи установил Егор Голенков — 3:1. Игра с «Оренбургом» получилась более тягучая и менее результативная, снова своё слово сказал Голенков, его мяч принёс команде Карпина победу и позволил «Ростову» подняться на вторую строчку.

«Оренбург» пока откровенно плох. Пока у команды нет ни одного набранного очка, хотя всё могло пойти по-другому, не пропусти они гол на 90-й минуте первой игры. Бутта Магомедов принёс «Химкам» минимальную победу. В игре с «Локомотивом» команде Давида Деограсии дважды пришлось отыгрываться, но в итоге получить хоть одно очко также не вышло, всему виной гол Ракова. 3-й тур — и снова минимальное поражение, и снова — в самой концовке. «Оренбургу» срочно необходимо наладить игру в концовках, и набрать наконец три очка, слишком уж часто коллектив Деограсии разбазаривает. Но выезд на берега Дона — не то место, где это будет легко осуществить. «Ростов» же в Кубке выступает неплохо и попытается увеличить отрыв от третьего места. Победа «Ростова», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».